POL-NOM: Zwei Autos in einer Straße beschädigt

Uslar (ots) - USLAR - GIERSWALDE (ke) Kreuzanger, zwischen dem 28.03.2025, 16:00 Uhr und dem 01.04.2025, 16:00 Uhr Bislang unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zur unverschlossenen Scheune eines 62-jährigen aus einem Uslarer Ortsteil und entwendeten dort mehrere Werkzeuge. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 400 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben könne, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: ...

