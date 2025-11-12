PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neunkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in 66571 Eppelborn
Wiesbach

Wiesbach (ots)

Am Montag, den 10.11.2025, um 20:09 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße 70 in 66571 Eppelborn / Ortsteil Wiesbach ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte den vor dem Anwesen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Unfallort konnten Fahrzeugteile des Verursachers aufgefunden und sichergestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen VW Passat mit entsprechenden Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite handeln.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- KED
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neunkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neunkirchen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neunkirchen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren