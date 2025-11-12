Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in 66571 Eppelborn

Wiesbach

Wiesbach (ots)

Am Montag, den 10.11.2025, um 20:09 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße 70 in 66571 Eppelborn / Ortsteil Wiesbach ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte den vor dem Anwesen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Unfallort konnten Fahrzeugteile des Verursachers aufgefunden und sichergestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen VW Passat mit entsprechenden Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite handeln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell