Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Kinderwagen brennt im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses in Kiel

Gaarden

Kiel (ots)

Am Donnerstagmorgen um 04:10 Uhr gingen in der Rettungsleitstelle mehrere Notrufe über einen Brand in der Wikingerstraße ein. Vor Ort bestätigte sich der Brand im Treppenraum. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz in den verrauchten Treppenraum vor und verbrachte den Kinderwagen ins Freie, wo dieser abgelöscht wurde. Der Treppenraum wurde belüftet. Im Einsatzverlauf wurden zwei Personen aus Dachgeschosswohnungen über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht und durch den Rettungsdienst gesichtet. Eine Person wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zwei Dachgeschosswohnungen sind bis auf Weiteres unbewohnbar.

Im Einsatz befanden sich Einsatzkräfte der Ostfeuerwache, der Hauptfeuerwache, der Nordfeuerwache, der Freiwilligen Feuerwehr Elmschenhagen und des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell