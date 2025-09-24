PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Feuer im Hinterhof, droht auf Wohngebäude überzugreifen

Kiel (ots)

Gegen 00:13 Uhr meldeten diverse Anrufer der Integrierten Regionalleitstelle Mitte ein Feuer im Hinterhof in der Johannesstraße im Stadtteil Kiel-Gaarden. Das Feuer drohte laut Anrufer auf ein angrenzendes Wohngebäude überzugreifen.

Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Es brannte ein PKW in einem Carport inklusive einer Holzwand. Durch den sofortigen Einsatz mehrerer Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Zeitgleich wurden die Personen des angrenzenden Gebäudes durch die Feuerwehr betreut. Da durch den Brand Teile des Gebäudes verraucht waren, wurden abschließend Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Im Anschluss konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Gegen 02:00 Uhr wurden alle Maßnahmen seitens der Feuerwehr eingestellt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Insgesamt waren 43 Einsatzkräfte der Ost- und Hauptwache, Sonderkomponenten der Nordwache, der Direktionsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 00:34

    FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Feuer im Hinterhof, droht auf Wohngebäude überzugreifen

    Kiel (ots) - Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Johannesstraße in Kiel - Gaarden. Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 12:51

    FW-Kiel: Ereignisreicher Samstagvormittag für die Feuerwehr Kiel

    Kiel (ots) - Gleich mehrere parallele Einsätze sorgten am Samstag für einen ereignisreichen Vormittag für die Feuerwehr Kiel. In den Einsätzen waren alle Wachen der Berufsfeuerwehr Kiel inkl. Sonderkomponenten sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren gebunden. Um 09:20 Uhr wurde der Integrierten Regionalleitstelle Mitte eine Eule gemeldet, die sich in etwa 10m Höhe ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 18:14

    FW-Kiel: Wohnungsbrand im Elendsredder in Kiel, Bewohner und Hund konnten gerettet werden.

    Kiel (ots) - Um 17:10 Uhr erreichte die Integrierte Regionalleitstelle Mitte ein Notruf aus dem Elendsredder in Kiel Wik. Der Meldende gab an, kurz vorher noch mit dem Bewohner der Wohnung telefoniert zuhaben, nun steht er vor dem Haus und sieht schwarzen Rauch aus der Wohnung des Bewohners, daraufhin habe er die 112 angerufen. Durch die Leitstelle wurde sofort der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren