Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Feuer im Hinterhof, droht auf Wohngebäude überzugreifen

Kiel (ots)

Gegen 00:13 Uhr meldeten diverse Anrufer der Integrierten Regionalleitstelle Mitte ein Feuer im Hinterhof in der Johannesstraße im Stadtteil Kiel-Gaarden. Das Feuer drohte laut Anrufer auf ein angrenzendes Wohngebäude überzugreifen.

Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Es brannte ein PKW in einem Carport inklusive einer Holzwand. Durch den sofortigen Einsatz mehrerer Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Zeitgleich wurden die Personen des angrenzenden Gebäudes durch die Feuerwehr betreut. Da durch den Brand Teile des Gebäudes verraucht waren, wurden abschließend Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Im Anschluss konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Gegen 02:00 Uhr wurden alle Maßnahmen seitens der Feuerwehr eingestellt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Insgesamt waren 43 Einsatzkräfte der Ost- und Hauptwache, Sonderkomponenten der Nordwache, der Direktionsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell