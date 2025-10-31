PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Kiel/Hassee

Kiel (ots)

Am Freitagmorgen um 04:14 Uhr gingen in der Rettungsleitstelle mehrere Notrufe über einen Brand in der Straße Theodor-Heuss-Ring / Ecke Hamburger Chaussee ein. Vor Ort bestätigte sich ein Wohnungsbrand im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Auf Grund des unübersichtlichen Gebäudekomplexes mit Höhenunterschieden und starker Rauchentwicklung in den Fluren und Treppenräumen war das Vorgehen der eingesetzten Angriffstrupps unter Atemschutz schwierig. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. In der Brandwohnung hielten sich keine Personen auf. Im Einsatzverlauf wurden 3 Personen aus Nachbarwohnungen über eine Drehleiter gerettet und durch den Rettungsdienst gesichtet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Im Einsatz befanden sich 40 Einsatzkräfte der Ostfeuerwache, der Hauptfeuerwache, der Nordfeuerwache, der Freiwilligen Feuerwehr Gaarden und des Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 20:39

    FW-Kiel: Küchenbrand in der Boiestraße in Kiel / Südfriedhof

    Kiel (ots) - Am Freitagabend um 18:37 Uhr ging in der Rettungsleitstelle ein Notruf über einen Brand in der Boiestraße ein. Vor Ort bestätigte sich ein Küchenbrand in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz mit einem C-Hohlstrahlrohr zur Brandbekämpfung vor und konnten den Brand schnell löschen. In der Wohnung befand sich eine Katze, die gerettet werden ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 01:55

    FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Feuer im Hinterhof, droht auf Wohngebäude überzugreifen

    Kiel (ots) - Gegen 00:13 Uhr meldeten diverse Anrufer der Integrierten Regionalleitstelle Mitte ein Feuer im Hinterhof in der Johannesstraße im Stadtteil Kiel-Gaarden. Das Feuer drohte laut Anrufer auf ein angrenzendes Wohngebäude überzugreifen. Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Es brannte ein PKW in einem Carport inklusive ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 00:34

    FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Feuer im Hinterhof, droht auf Wohngebäude überzugreifen

    Kiel (ots) - Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Johannesstraße in Kiel - Gaarden. Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren