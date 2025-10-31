Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Kiel/Hassee

Kiel (ots)

Am Freitagmorgen um 04:14 Uhr gingen in der Rettungsleitstelle mehrere Notrufe über einen Brand in der Straße Theodor-Heuss-Ring / Ecke Hamburger Chaussee ein. Vor Ort bestätigte sich ein Wohnungsbrand im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Auf Grund des unübersichtlichen Gebäudekomplexes mit Höhenunterschieden und starker Rauchentwicklung in den Fluren und Treppenräumen war das Vorgehen der eingesetzten Angriffstrupps unter Atemschutz schwierig. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. In der Brandwohnung hielten sich keine Personen auf. Im Einsatzverlauf wurden 3 Personen aus Nachbarwohnungen über eine Drehleiter gerettet und durch den Rettungsdienst gesichtet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Im Einsatz befanden sich 40 Einsatzkräfte der Ostfeuerwache, der Hauptfeuerwache, der Nordfeuerwache, der Freiwilligen Feuerwehr Gaarden und des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell