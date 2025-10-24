PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Küchenbrand in der Boiestraße in Kiel
Südfriedhof

Kiel (ots)

Am Freitagabend um 18:37 Uhr ging in der Rettungsleitstelle ein Notruf über einen Brand in der Boiestraße ein. Vor Ort bestätigte sich ein Küchenbrand in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz mit einem C-Hohlstrahlrohr zur Brandbekämpfung vor und konnten den Brand schnell löschen. In der Wohnung befand sich eine Katze, die gerettet werden konnte. Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar. Im Einsatz befanden sich 18 Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache, der Ostfeuerwache und des Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 01:55

    FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Feuer im Hinterhof, droht auf Wohngebäude überzugreifen

    Kiel (ots) - Gegen 00:13 Uhr meldeten diverse Anrufer der Integrierten Regionalleitstelle Mitte ein Feuer im Hinterhof in der Johannesstraße im Stadtteil Kiel-Gaarden. Das Feuer drohte laut Anrufer auf ein angrenzendes Wohngebäude überzugreifen. Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Es brannte ein PKW in einem Carport inklusive ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 00:34

    FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Feuer im Hinterhof, droht auf Wohngebäude überzugreifen

    Kiel (ots) - Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Johannesstraße in Kiel - Gaarden. Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 12:51

    FW-Kiel: Ereignisreicher Samstagvormittag für die Feuerwehr Kiel

    Kiel (ots) - Gleich mehrere parallele Einsätze sorgten am Samstag für einen ereignisreichen Vormittag für die Feuerwehr Kiel. In den Einsätzen waren alle Wachen der Berufsfeuerwehr Kiel inkl. Sonderkomponenten sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren gebunden. Um 09:20 Uhr wurde der Integrierten Regionalleitstelle Mitte eine Eule gemeldet, die sich in etwa 10m Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren