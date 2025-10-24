Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Küchenbrand in der Boiestraße in Kiel

Südfriedhof

Kiel (ots)

Am Freitagabend um 18:37 Uhr ging in der Rettungsleitstelle ein Notruf über einen Brand in der Boiestraße ein. Vor Ort bestätigte sich ein Küchenbrand in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz mit einem C-Hohlstrahlrohr zur Brandbekämpfung vor und konnten den Brand schnell löschen. In der Wohnung befand sich eine Katze, die gerettet werden konnte. Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar. Im Einsatz befanden sich 18 Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache, der Ostfeuerwache und des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell