Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Recklinghausen/Haltern am See/Marl: Polizei hofft nach Einbrüchen auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Herten:

Drei Männer versuchten am Donnerstagabend in eine Wohnung einzubrechen - ein Zeuge konnte sie dabei beobachten und in die Flucht schlagen. Gegen 21 Uhr war der aufmerksame Zeuge an der Westerholter Straße unterwegs. Er konnte zwei Männer sehen, die offenbar versuchten, das Fenster einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Als die Tatverdächtigen den zeugen bemerkten, ließen sie von dem Fenster ab und entfernten sich zunächst wenige Meter. Als der Zeuge ein Handy holte und den Männern erklärte, die Polizei zu informieren, beleidigten die mutmaßlichen Einbrecher den Zeugen und rannten davon. Zu diesem Zeitpunkt kam noch ein weiterer unbekannter Mann aus dem Hinterhof - auch er ergriff die Flucht. Personenbeschreibung: 1. Täter: 1,75 Meter - 1,85 Meter - 20-30 Jahre - dunkle Kleidung - Vollbart 2. Täter: ca. 1,75 Meter - 20-30 Jahre - dunkle Kleidung - dunkles welliges Haar - Kapuzenjacke 3. Täter: ca. 1,70 - 1,75 Meter - 20-25 Jahre - schmächtig - dunkle Kleidung

Recklinghausen:

Mit Goldschmuck und Bargeld flüchteten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch an der Ortlohstraße. Am Donnerstag in der Zeit von 10:25 Uhr bis 19:50 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut über den Einstiegsweg.

Haltern am See:

Auf der Droste-Hülshoff-Straße kam es Donnerstag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen 17:45 Uhr saß die Anwohnerin des Hauses gemeinsam mit einer Angehörigen im Esszimmer. Als sie verdächtige Geräusche hörten, informierten sie die Polizei. Kurz darauf konnte man einen Einbruch in das Schlafzimmer feststellen. Die bislang unbekannten Täter hatten zuvor die Rollläden hochgeschoben und das Fenster aufgehebelt. Sie durchsuchten das Schlafzimmer und blockierten die Zimmertür währenddessen offenbar mit einer Kommode. Mit bislang unbekanntem Diebesgut konnten sie unerkannt flüchten.

Marl:

Nach einem Einbruch am Wacholderweg bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gestern (10:20 Uhr bis 13:00 Uhr) hebelten bislang unbekannte Täter eine Wohnungstür auf. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Zimmer und versuchten vergeblich einen Tresor aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld, Herrenarmbanduhren und Goldschmuck gestohlen. Als die Anwohnerin zurückkehrte, traf sie im Hausflur auf drei ihr unbekannte Frauen. Sie hatten lange dunkle Haare, waren ca. 25 Jahre alt und ca. 1,65 Meter groß. Zwei Frauen waren schlank, die anderen eher korpulent.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell