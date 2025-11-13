PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Widerstand nach Kontrolle am ZOB

Recklinghausen (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes war die Polizei Recklinghausen am Mittwoch rund um den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Recklinghausen präsent.

Dabei wurden 24 Personen kontrolliert.

Es wurden insgesamt 8 Strafanzeigen und 6 Berichte geschrieben. Hauptsächlich handelt es sich um Straftaten mit Drogen. Bei einem Mann konnte die Polizei Schmuck finden, der mutmaßlich aus einer Straftat stammen könnte. Das vermutliche Diebesgut wurde sichergestellt. Zudem sprachen die Einsatzkräfte 11 Platzverweise aus.

Durch drei Polizeibeamtinnen wurde ein 24-jähriger Recklinghäuser kontrolliert. Dieser hatte Drogen dabei. Der 24-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Er beleidigte die Polizeibeamtinnen und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Kollegin wurde dabei leicht verletzt. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet weil er Drogen dabei hatte und Widerstand geleistet hat.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen

