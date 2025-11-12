Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Dorsten: Polizei hofft nach Einbrüchen auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Marl:

Am Dienstag (14:30 Uhr bis 19:00 Uhr) hebelten bislang unbekannte Täter die Terassentür eines Reihenhauses auf. Sie durchwühlten das Wohnzimmer und flüchteten anschließend mit mehreren hochwertigen Armbanduhren. Das Reihenhaus steht an der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße

Dorsten:

Nach einem Einbruch an der Gahlener Straße konnten die Täter unerkannt flüchten. Am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr heblten die Unbekannten ein Wohnzimmerfenster auf. Sie durchsuchten das gesamte Wohnhaus. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell