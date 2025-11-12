Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: Brandursache ermittelt
Recklinghausen (ots)
Am 31.Oktober kam es am Westring zu einer Detonation. In den vergangenen Tagen waren die Brandermittler der Polizei gemeinsam mit einem Gutachter vor Ort. Nach derzeitigen Ermittlungen kam es zu einer Detonation in einem Sozialraum der Firma. Als Ursache für den Arbeitsunfall muss von einer Fahrlässigkeit ausgegangen werden. Bei dem Brand wurden insgesamt vier Männer verletzt - ein 50-Jähriger aus Herscheid und ein 22-Jähriger aus Herten gelten weiterhin als schwerstverletzt.
