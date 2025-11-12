Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Parfümerie - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei konnte in der vergangenen Nacht einen 25-jährigen Mann aus Recklinghausen stellen und festnehmen. Ein Zeuge konnte gegen Mitternacht einen lauten Knall und kurz darauf eine Alarmanlage hören. Er beobachtete, wie sich ein Mann Zutritt zu einer Parfümerie an der Kunibertstraße verschaffte und anschließend in Richtung "An der Dellbrügge" flüchtete. Er informierte die Polizei.

Die Polizistinnen und Polizisten konnten kurze Zeit später in der Nähe eine Person mit passender Beschreibung stellen. Der Tatverdächtige hatte Parfums, bei denen es sich vermutlich um das Diebesgut handelt, dabei. Die Scheibe der Parfümerie wurde mit einem Stein eingeschlagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell