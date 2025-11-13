POL-RE: Dorsten/ Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Polizeipräsidium Recklinghausen

Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen

Dorsten:

Auf der Kettelerstraße in Dorsten kam es am Mittwochabend zwischen 18:00 und 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten ins Wohnhaus. Die Täter durchsuchten das gesamte Wohnhaus und konnten mit unbekannter Tatbeute flüchten.

Bottrop:

Ein Anwohner der Eichenstraße hat heute Mittag mutmaßliche Einbrecher überrascht. Als zwei bislang unbekannte Frauen die Wohnungstür des 56-Jährigen aufhebelten, wurde der Bottroper auf die Geräusche an seiner Tür aufmerksam und traf an seiner Türschwelle auf die Tatverdächtigen. Sie ergriffen sofort die Flucht und rannten in Richtung Gladbecker Straße davon. Eine Tatverdächtige konnte beschrieben werden: Ca. 1,70 Meter - glatte, mittellange, dunkelbraune Haare - normale bis kräftige Statur - weiße Daunenjacke - schwarze Hose

Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

