Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drei Leichtverletzte nach Streit

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend kam es im Bereich der Innenstadt zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Drei Männer wurden dabei leicht verletzt - die Polizei konnte kurze Zeit später einen tatverdächtigen Mann stellen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 21:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen aus Recklinghausen und zwei Männern. Einer der beiden soll ihn mit einer Machete angegriffen haben. Der Recklinghäuser flüchtete sich in Richtung Dortmunder Straße. Dort kamen ihm ein 21-Jähriger und ein 47-Jähriger - beide aus Recklinghausen- zur Hilfe. Auch sie wurden von den beiden Tatverdächtigen angegriffen. Hierbei soll wieder eine Machete und auch ein Schwert eingesetzt worden sein. Anschließend ergriffen die Männer die Flucht. Die Polizei konnte kurz darauf einen der tatverdächtigen Männer an der Jahnstraße stellen. Es handelt sich um einen 34-Jährigen Mann, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat. Er musste mit zur Polizeiwache und blieb über Nacht im Gewahrsam. Auch das Schwert konnte dort aufgefunden und sichergestellt werden. Der andere Tatverdächtige konnte flüchten. Es liegen Hinweise zu seiner Identität vor. Nach bisherigen Ermittlungen kannten sich die Männer teils untereinander. Die Verletzten benötigten vor Ort keine ärztliche Versorgung.

Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

