Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Streit endet in Handgemenge

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen, die am Donnerstagabend am Nordring unterwegs waren und bei der Klärung einer Körperverletzung helfen können. Ein 37-jähriger Bottroper wurde in einem Handgemenge von einem unbekannten Mann schwer verletzt. Am Donnerstagabend war der Bottroper mit seinem Sohn auf der Straße "Nordring" stadtauswärts unterwegs. Gegen 19:40 Uhr sprach ihn ein bislang unbekannter BMW-Fahrer an - es kam zum Streit. Im Verlauf des Streits stieg der Autofahrer aus und schlug mehrfach auf den Bottroper ein.

Ein Rettungswagen brachte den Bottroper in ein nahegelegenes Krankenhaus - er wurde schwer verletzt.

Nach ersten Zeugenhinweisen soll es sich um einen weißen BMW gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
A.V.
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

