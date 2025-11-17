Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Fliehendes Fahrzeug verletzt Frau schwer
Recklinghausen (ots)
Bei einer Unfallflucht wurde eine 49-jährige Frau aus Marl am Sonntagabend, 16. November, schwer verletzt.
Gemeinsam mit einem 53-jährigen Mann aus Marl beobachtete sie gegen 20 Uhr zwei Fahrzeuge und fünf unbekannte Personen auf einem Waldweg in Marl-Sinsen/Lenkerbeck.
Als die unbekannten Personen die beiden Zeugen bemerkten, versuchten sie zu flüchten. Dabei ist eines der Fahrzeuge - ein weißer Transporter mit ausländischem Kennzeichen - über den Fuß der 49-Jährigen gefahren. Ebenfalls wurde der geparkte PKW der Zeugen von dem Transporter im Frontbereich beschädigt. Der Transporter flüchtete dann ebenso wie das zweite Fahrzeug, ein blauer Peugeot-Kleinwagen - ebenfalls mit ausländischem Kennzeichen. Der Peugeot hat möglicherweise eine beschädigte Frontscheibe.
Die 49-jährige Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus verbracht.
Die geflohenen Personen werden wie folgt beschrieben: Person 1 (Fahrer des blauen Kleinwagens) - Circa 165 cm groß - Schwarze Haare - Etwa 20 bis 25 Jahre alt
Person 2 bis 4:
- Männlich - Etwas älter - Dunkler Vollbart
Für Person 5, den Fahrer des Transporters, liegt keine Beschreibung vor.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Hendrik Matena
Telefon: 02361 55 1044
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell