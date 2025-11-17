Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fliehendes Fahrzeug verletzt Frau schwer

Recklinghausen (ots)

Bei einer Unfallflucht wurde eine 49-jährige Frau aus Marl am Sonntagabend, 16. November, schwer verletzt.

Gemeinsam mit einem 53-jährigen Mann aus Marl beobachtete sie gegen 20 Uhr zwei Fahrzeuge und fünf unbekannte Personen auf einem Waldweg in Marl-Sinsen/Lenkerbeck.

Als die unbekannten Personen die beiden Zeugen bemerkten, versuchten sie zu flüchten. Dabei ist eines der Fahrzeuge - ein weißer Transporter mit ausländischem Kennzeichen - über den Fuß der 49-Jährigen gefahren. Ebenfalls wurde der geparkte PKW der Zeugen von dem Transporter im Frontbereich beschädigt. Der Transporter flüchtete dann ebenso wie das zweite Fahrzeug, ein blauer Peugeot-Kleinwagen - ebenfalls mit ausländischem Kennzeichen. Der Peugeot hat möglicherweise eine beschädigte Frontscheibe.

Die 49-jährige Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus verbracht.

Die geflohenen Personen werden wie folgt beschrieben: Person 1 (Fahrer des blauen Kleinwagens) - Circa 165 cm groß - Schwarze Haare - Etwa 20 bis 25 Jahre alt

Person 2 bis 4:

- Männlich - Etwas älter - Dunkler Vollbart

Für Person 5, den Fahrer des Transporters, liegt keine Beschreibung vor.

