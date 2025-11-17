PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Streit zwischen mehreren Männern eskaliert - Festnahme mit SEK

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Am Dienstagabend (11.11.25) gegen 21:45 Uhr wurde ein 34-jähriger Waltroper schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war es im Vorfeld zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen Waltroper und zwei ihm bekannten tatverdächtigen Männern gekommen. Der Streit fand auf einem Parkplatz an der Ziegeleistraße statt. Hierbei wurde auch ein Auto beschädigt. Im weiteren Verlauf flüchtete sich der 22-Jährige in einen Kiosk. Hier verletzte einer der beiden Tatverdächtigen den 34-jährigen Kioskbetreiber mit einer Machete. Der 34-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Die beiden namentlich bekannten Tatverdächtigen, ein 21-Jährigen und ein 23-Jähriger aus Waltrop, flüchteten von dem Tatort. Beide haben aktuell keinen festen Wohnsitz. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen am 14.11.2025 unverletzt in einer Wohnung in Waltrop festgenommen werden. Da es Hinweise gab, dass die Tatverdächtigen über Waffen verfügten, wurde ein SEK zur Unterstützung hinzugezogen. In der Wohnung fanden die Ermittler zwei Macheten und eine Schusswaffe. Beide Tatverdächtige wurden am Samstag beim Amtsgericht Bochum vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Ramona Hörst
Telefon: 02361/55-1030
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
