Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Rollerdiebe in Stade unterwegs, Sachbeschädigungen an Bützflethter Sportanlage

Stade (ots)

1. Rollerdiebe in Stade unterwegs

In der Zeit zwischen Samstag, den 24.05., 17:00 h und Sonntag, dem 25.05., 09:00 h haben Unbekannte in Stade in der Schiffertorstraße einen dort vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten Mototorroller geknackt und entwendet. Der Piaggio hat das Kennzeichen 210JMO und stellt einen Wert von mehreren hundert Euro dar. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag vergangener Woche wurde in Stade im Bielfeldtweg ein Peugeot-Roller mit dem Kennzeichen 255CEX entwendet. Beide Fahrzeuge konnten dank eines aufmerksamen Zeugen im Bereich Stader Weg/Dahlienweg und in der Lindenstraße wieder aufgefunden werden. Beide Roller waren zum Teil erheblich beschädigt. Der dritte entwendete Roller wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in Stade in der Straße Bronzeschmiede aus einem Fahrradschuppen entwendet. Der schwarze Yamaha-Roller hat das Kennzeichen 356RGZ und einen Wert von ca. 800 Euro. Auch dieser Roller konnte am Wochenende am Sonntag unter einem Busch an den Bahngleisen in der Nähe des Wohnortes wieder aufgefunden werden.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Personen mit den Rollern gesehen haben oder die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Die Polizei ruft in diesem Zusammenhang die Eigentümer und Nutzer von Rollern, E-Scooter und Fahrrädern erneut dazu auf, ihre Zweiräder mit zusätzlichen, stabilen Schlössern zu sichern und möglichst irgendwo fest anzuschließen. Auch die Nutzung von sog. GPS-Trackern ist sinnvoll, erleichtern sie doch das Wiederfinden der entwendeten Fahrzeuge erheblich. Nur so lassen sich die Diebstähle wirkungsvoll erschweren oder sogar verhindern.

2. Sachbeschädigungen an Bützflethter Sportanlage

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche sind Unbekannte in Bützfleth in der Straße "Am Schwimmbad" vermutlich über den Zaun der dortigen Sportanlage geklettert und haben eine Scheibe der Turnhalle zerstört. Ein Eindringen in die Halle war dann aber gescheitert. Zusätzlich wurde von dem oder den Tätern dann noch der Grill im Vereinsunterstand des TUS-Bützfleth zerstört. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell