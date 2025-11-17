Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zwei Männer berauben Frau

Recklinghausen (ots)

Am Samstag gegen 08:30 h ist eine 53-jährige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes an der Schützenstraße beraubt worden. Als sie zu ihrem Auto gehen wollte, stieß etwas von hinten gegen ihre Beine und brachte die Frau aus Herten zu Fall. Dabei verletzte sie sich leicht. Danach sprachen zwei Männer sie an und forderten, dass die Frau Geld und Handy geben solle. Einer der Männer hielt dabei ein Messer in der Hand. Die Frau gab etwas Geld. Damit flüchteten die Männer. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. etwa 1,65 m groß, normale Figur, dunkle, kurze Haare, trug eine dunkle Cappy und blaue Jeans, 2. etwa 1,80 m groß, dünn, etwas dunklere Haut als der andere Mann, trug eine dicke, schwarze Jacke und eine grüne Cappy. Beide sprachen gebrochen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell