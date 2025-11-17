Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Jugendliche im Bus belästigt
Recklinghausen (ots)
Die Polizei ermittelt, weil ein noch unbekannter Mann eine 15-Jährige im Bus belästigt und berührt haben soll. Der Unbekannte habe sich am Freitag gegen 14:15 h in der Buslinie 220 in Richtung Marl-Mitte neben die Jugendliche gesetzt haben und sie gegen ihren Willen angefasst. An der Haltestelle "Nonnenbusch" konnte die Jugendliche den Bus verlassen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Alter: etwa Ende 30, dunkle Haut, Bart, trug eine Mütze, einen grün-schwarzen Mantel und schwarze Schuhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0800 2361 111.
