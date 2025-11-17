PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Jugendliche im Bus belästigt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei ermittelt, weil ein noch unbekannter Mann eine 15-Jährige im Bus belästigt und berührt haben soll. Der Unbekannte habe sich am Freitag gegen 14:15 h in der Buslinie 220 in Richtung Marl-Mitte neben die Jugendliche gesetzt haben und sie gegen ihren Willen angefasst. An der Haltestelle "Nonnenbusch" konnte die Jugendliche den Bus verlassen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Alter: etwa Ende 30, dunkle Haut, Bart, trug eine Mütze, einen grün-schwarzen Mantel und schwarze Schuhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0800 2361 111.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Ramona Hörst
Telefon: 02361/55-1030
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 10:58

    POL-RE: Recklinghausen: Jugendlicher durch Schläge und Tritte verletzt

    Recklinghausen (ots) - Ein 14-jähriger Recklinghäuser wurde am Freitagabend gegen 21:20 h an der Schillerstraße von mehreren anderen Jugendlichen durch Schläge und Tritte verletzt. Die Jugendlichen kannten einander flüchtig. Der 14-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:51

    POL-RE: Marl: Fliehendes Fahrzeug verletzt Frau schwer

    Recklinghausen (ots) - Bei einer Unfallflucht wurde eine 49-jährige Frau aus Marl am Sonntagabend, 16. November, schwer verletzt. Gemeinsam mit einem 53-jährigen Mann aus Marl beobachtete sie gegen 20 Uhr zwei Fahrzeuge und fünf unbekannte Personen auf einem Waldweg in Marl-Sinsen/Lenkerbeck. Als die unbekannten Personen die beiden Zeugen bemerkten, versuchten sie zu flüchten. Dabei ist eines der Fahrzeuge - ein ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:51

    POL-RE: Waltrop: Streit zwischen mehreren Männern eskaliert - Festnahme mit SEK

    Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen. Am Dienstagabend (11.11.25) gegen 21:45 Uhr wurde ein 34-jähriger Waltroper schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war es im Vorfeld zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen Waltroper und zwei ihm bekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren