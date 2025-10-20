Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Medieninfo Prävention - Eine Stunde für mehr Sicherheit - Angebot zur persönlichen Beratung

Am 26. Oktober 2025 ist es wieder soweit - TAG DES EINBRUCHSCHUTZES! Wir möchten diesen Tag nutzen, um Sie für das Thema Einbruchschutz zu sensibilisieren!

Einbruch in Haus und Seele - schützen Sie sich jetzt! Ein Wohnungseinbruch ist sowohl ein schockierendes Erlebnis als auch ein nachhaltig wirkender Eingriff in die bis dahin geschützte Privatsphäre. Eine solche Straftat hinterlässt nicht nur bei den Betroffenen selbst Spuren, sondern kann das Sicherheitsgefühl eines ganzen Wohngebietes beeinträchtigen. Dieser Problematik ist sich die Polizei bewusst, weshalb die Bekämpfung des Wohnungseinbruchs einen Schwerpunkt der täglichen Arbeit darstellt. Studien haben gezeigt, dass vorbeugende Sicherungstechnik ein Eindringen in die Wohnung erheblich erschwert und dadurch dem Einbruch effektiv vorbeugen kann. Das häufige Argument, "Einbruchschutz ist nicht bezahlbar" und "wer reinkommen will, kommt rein", trifft nicht zu.

Insbesondere in der dunklen Jahreszeit ist das Risiko eines Wohnungseinbruchs besonders hoch. Täter nutzen den Schutz der Dunkelheit, um ungestört ins Innere Ihres Hauses bzw. Ihrer Wohnung zu gelangen.

Nutzen Sie die Ihnen durch die Zeitumstellung geschenkte Stunde, um sich im persönlichen Gespräch umfassend und produktneutral über Einbruchschutz informieren zu lassen.

Gerne können Sie mit unseren speziell geschulten Kollegen einen kostenfreien Termin, entweder bei Ihnen zu Hause oder in einer unserer beiden Beratungsstellen in Pforzheim oder Freudenstadt, vereinbaren.

Polizeipräsidium Pforzheim

Referat Prävention Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Bahnhofstraße 13 in 75172 Pforzheim

07231/186-1201

pforzheim.pp.praevention@polizei.bwl.de

Weitere Informationen zum Einbruchschutz finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ oder https://www.k-einbruch.de/initiative/ .

Ihre Polizei

