Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Gefährliches Überholmanöver endet in Grünfläche

Illingen

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Mühlacker nun gegen den 61-jährigen Fahrer eines Mercedes.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrzeuglenker des Mercedes am Donnerstagvormittag gegen 10:00 Uhr die B35 von Vaihingen kommend in Richtung Bretten. Auf dieser Strecke setzte der Mercedes-Fahrer zum Überholen des vorausfahrenden Lkw an. Zur selben Zeit hatte allerdings der hinter dem Mercedes fahrende 42-jährige Audi-Fahrer bereits zum Überholen des ihm vorausfahrenden Mercedes, sowie des Lkws ausgeschert. Obwohl der Audi-Fahrer offenbar noch versuchte nach links auszuweichen um ein Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern, kam er ins Schleudern weshalb er mit dem vorausfahrenden Lkw, sowie einem Leitpfosten kollidierte bevor der Audi in der angrenzenden Wiese zum Stehen kam. Sowohl der 70-jährige Lkw-Fahrer als auch dessen Beifahrer erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen, die beiden weiteren beteiligten Fahrzeugführer blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Unfall- und Bergungsmaßnahmen bis ca. 15:00 Uhr vollständig gesperrt werden.

