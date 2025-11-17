Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Bottrop/ Herten/ Gladbeck/ Dorsten/ Haltern am See/ Recklinghausen: Einbrüchen in mehreren Städten

Recklinghausen (ots)

Marl:

Am Freitag ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Langehegge in Marl-Drewer. Die Tatzeit liegt zwischen 19 und 20 Uhr. Der oder die Täter gelangten über ein Fenster auf der Rückseite in das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter Schmuck sowie eine hochwertige Handtasche.

Unbekannte Täter drangen am Samstag zwischen 12.45 und 21.50 Uhr in ein Haus an der Schillerstraße in Marl-Brassert ein. Sie kletterten über den Zaun des Hauses und gelangten über ein aufgehebeltes Küchenfenster ins Haus. Hier wurden gezielt das Schlafzimmer und ein Gästezimmer nach Diebesgut durchsucht. Mit ihrer Beute - einem Wandtresor sowie weiterem Bargeld - flüchteten sie unter Zuhilfenahme einer Leiter letztlich über einen Gartenzaun auf ein angrenzendes Gelände und von hier aus in eine unbekannte Richtung.

Bottrop:

Am Samstagabend zwischen 17.30 und 21.20 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses auf der Straße am Wienberg in Bottrop-Vonderort auf. Im Haus wurden mehrere Schränke und Behältnisse durchwühlt und Bargeld erbeutet. Die Täter konnten im Anschluss mit ihrer Beute unerkannt flüchten.

Nachdem es ihnen nicht gelang, ein Fenster zu öffnen, entglasten unbekannte Täter am Freitagnachmittag zwischen 14.30 und 21.30 Uhr die Terassentür eines Einfamilienhauses an der Hiesfelder Straße in Bottrop-Kirchhellen. Im Haus durchwühlten sie Schränke und öffneten Schubladen. Aus dem Keller brachten die Täter einen Möbeltresor in das Erdgeschoss, wo sie ihn gewaltsam öffneten - dieser war jedoch leer. Die Täter entkamen mit Schmuck.

Herten

Am Freitagabend brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Gräfte" in Herten-Westerholt ein. Über eine Terassenüberdachung gelangten sie auf das Dach und öffneten ein Dachfenster. Im Inneren wurden diverse Schränke und Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck. Mit dieser Beute entkamen sie unerkannt.

Gladbeck

Unbekannte Täter drangen zwischen Samstag, 15. November, 18 Uhr und Sonntag, 16. November, 11 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Hermannstraße in Gladbeck-Mitte ein. Sie hebelten zwei Gartentore sowie ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie Schlaf- und Wohnzimmer. Dabei entwendeten sie einen festgedübelten Waffenschrank und flüchteten in eine unbekannte Richtung.

Dorsten

Unbekannte Täter hebelten zwischen Freitagmittag, 12.00 Uhr, und Sonntagabend, 17.00 Uhr, das Schlafzimmerfenster eines Einfamilienhauses an der Straße "Bückelsberg" in Dorsten-Wulfen auf, um sich Zugang zum inneren des Objekts zu verschaffen. Im Objekt wurden diverse Schränke und Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Die Täter konnten sich im Anschluss unerkannt von der Tatörtlichkeit entfernen.

Haltern am See

Am Sonntag zwischen 13.00 Uhr und 17.20 Uhr versuchten unbekannte Täter zunächst die gebäuderückseitige Terrassentür eines Zweifamilienhauses an der Sandstraße in Haltern am See-Lippramsdorf aufzuhebeln. Als der Versuch scheiterte, hebelten die Täter ein auf der Gebäudefrontseite gelegenes Schlafzimmer auf und verschafften sich somit Zutritt zum Objekt. Im Innern wirkten die Täter offensichtlich hauptsächlich im Schlafzimmer der Geschädigten, durchsuchten dort sämtliche Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Die unbekannten Täter entwendeten eine Schatulle mit Modeschmuck und flüchteten über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Recklinghausen:

In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Beisinger Weg ein - die Anwohnerin schlief zu diesem Zeitpunkt. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die Unbekannten ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Objekt. Sie durchsuchten mehrere Räume nach möglichem Diebesgut. Als ein männlicher Täter im Schlafzimmer das Licht einschaltete, traf er auf die Anwohnerin. Kurz darauf ergriff der Einbrecher die Flucht. Der Mann hatte einen schwarzen Kapuzenpullover an. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Nach den Einbrüchen hofft die Polizei um Hinweise (0800 2361 111).

