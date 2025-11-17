PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Kupferkabel von Firmengelände entwendet

Recklinghausen (ots)

Nach einem Diebstahl von einem Firmengelände an der Schleusenstraße konnten mehrere Täter am Freitagabend unerkannt flüchten - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Eine Videoüberwachung zeigt, dass sich mindestens sechs Personen gegen 21:30 Uhr Zutritt zu dem Gelände verschafften. Auf dem Gelände brachen sie zwei Garagen und einen Lagerraum auf. Nach bisherigen Ermittlungen transportierten die Unbekannten anschließend Kupferkabel über das Gelände und legten sie dann in einen Transporter. Das Auto wurde vor dem Firmengelände geparkt. Eine Personenbeschreibung liegt aktuell nicht vor.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 0800 2361 111 bei der Kripo zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

