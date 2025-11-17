Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Kupferkabel von Firmengelände entwendet

Recklinghausen (ots)

Nach einem Diebstahl von einem Firmengelände an der Schleusenstraße konnten mehrere Täter am Freitagabend unerkannt flüchten - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Eine Videoüberwachung zeigt, dass sich mindestens sechs Personen gegen 21:30 Uhr Zutritt zu dem Gelände verschafften. Auf dem Gelände brachen sie zwei Garagen und einen Lagerraum auf. Nach bisherigen Ermittlungen transportierten die Unbekannten anschließend Kupferkabel über das Gelände und legten sie dann in einen Transporter. Das Auto wurde vor dem Firmengelände geparkt. Eine Personenbeschreibung liegt aktuell nicht vor.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 0800 2361 111 bei der Kripo zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell