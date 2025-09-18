PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

Allensbach (ots)

Am Vormittag, dem 18.09.2025 um 11:45 Uhr, löste die Brandmeldeanlage der Kliniken Schmieder in Allensbach aus. Gemäß Alarm- und Ausrückeordnung wurde ein Vollalarm für alle Abteilungen ausgelöst.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen ausgelösten Überwachungsbereich in einem Aufzugsschacht feststellen. Die nähere Erkundung ergab jedoch keine weiteren Tätigkeiten für die Feuerwehr, sodass der Einsatz nach 45 Minuten beendet werden konnte.

Die Einsatzstelle wurde an den Betreiber übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

