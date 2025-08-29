PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: G1 Ölspur innerorts

Allensbach (ots)

Am 28.08.2025 um 13:06 Uhr wurde ein Kleinalarm der Abteilung Allensbach zu einer Ölspur in die Brunnengasse alarmiert.

Die Kräfte der Feuerwehr streuten auf ca. 40 Metern Länge den ausgelaufenen Kraftstoff ab und nahmen im Anschluss das Bindemittel wieder auf.

Nach einer Stunde konnten der Einsatz beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

