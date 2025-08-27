Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: B1 PKW Brand innerorts

Allensbach (ots)

Am Nachmittag des 26.08.2025 um 17:47 Uhr wurde die Abteilung Allensbach in die Abfahrt der B33 Allensbach Mitte alarmiert. Dort wurde ein brennender PKW gemeldet.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein rauchenden PKW in der Ausfahrt fest. Der Kleinbrand im Motorraum wurde mit einem C-Rohr abgelöscht.

Nach 30 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder an ihren Standort zurückkehren und den Einsatz beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell