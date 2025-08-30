Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

Allensbach (ots)

Am Morgen des 30.08.2025 um 09:05 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Klosters in Hegne aus. Die Abteilungen Allensbach und Hegne wurden daraufhin alarmiert.

Die Einsatzkräfte vor Ort erkundeten den ausgelösten Überwachungsbereich. Es konnte keine Auslöseursache festgestellt werden.

Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Nach 30 Minuten wurde der Einsatz beendet.

