Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Diebe am Folgetag verurteilt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagmittag konnte die Polizei zwei Männer bei einem Diebstahl stellen - einen Tag später wurden sie verurteilt.

Als eine aufmerksame Zeugin an der Halterner Straße unterwegs war, konnte sie zwei verdächtige Männer an einem LKW beobachten - sie informierte die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Männer versucht hatten, Kraftstoff aus dem Fahrzeug zu pumpen. Dafür hatten sie auch einen großen Kanister und einen Plastikschlauch mitgebracht. Die Polizistinnen und Polizisten konnten die Männer festnehmen. Es handelt es sich um einen 44-Jährigen und einen 41-Jährigen - beide kommen aus Polen. Gestern wurden sie in einem beschleunigten Verfahren der zuständigen Strafrichterin des Amtsgerichtes Dorsten vorgeführt. Sie wurden zu 40 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro rechtskräftig verurteilt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell