Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebe überführen sich selbst und werden durch Bundespolizei am Hauptbahnhof Duisburg festgestellt

Krefeld, Duisburg (ots)

Samstagnacht (16. November) gegen 03.10 Uhr konnte eine 19-jährige Geschädigte ihren entwendeten Laptop in einem verschlossenen Schließfach am Hauptbahnhof Krefeld orten. Bei Öffnung des Schließfaches staunten die Bundespolizeibeamten. In dem Schließfach befanden sich neben dem Laptop, weitere diverse elektronische Geräte. Das vermeintliche Diebesgut wurde sichergestellt. Zwei Tatverdächtige (27, 32) konnten gegen 14.20 Uhr am Duisburger Hauptbahnhof angetroffen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Schadenshöhe ist noch Teil der Ermittlungen.

Gegen 03.10 Uhr ortete die 19-jährige Geschädigte ihren zuvor entwendeten Laptop in einem Schließfach am Krefelder Hauptbahnhof Eine Öffnung durch die Deutsche Bahn AG war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. So verblieben Beamte der Bundespolizei bis 07.00 Uhr zur Überwachung vor Ort.

Zwischenzeitlich konnte Videomaterial gesichert werden, welches die Tatverdächtigen aufzeichnete.

Nachdem das Schließfach geöffnet wurde, konnten zahlreiche elektronische Geräte aus diversen vermeintlichen Diebstählen aufgefunden werden. So auch der entwendete Laptop der 19-Jährigen.

Gegen 14.20 Uhr wunderten sich die zwei Tatverdächtigen (27, 32) über den Verbleib ihrer Beute und sprachen daraufhin Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit an. Diese meldeten den Vorfall an ihre Leitstelle.

Ein findiger Leitstellenmitarbeiter erinnerte sich an den Vorfall aus der vorigen Nacht. Er setzte die Mitarbeiter der DB Sicherheit auf die beiden Tatverdächtigen an, die sich in einen Zug in Richtung Duisburg begaben. Zugleich informierte er die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Düsseldorf. Am Hauptbahnhof Duisburg konnten die beiden Tatverdächtigen durch Beamte des Bundespolizeireviers Duisburg angetroffen werden. Durch einen Abgleich mit dem vorhandenen Videomaterial wurden die beiden Männer zweifelsfrei als Tatverdächtige identifiziert.

Gegen die aus Algerien stammenden Männer wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

