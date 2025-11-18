Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Bargeld bei Einbruch erbeutet - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Auf der Lindhorststraße kam es am Montag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr wuchteten bislang unbekannte Täter das Gartentor zum Grundstück des Wohnhauses auf, schlugen anschließend die Scheibe der Terassentür ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Sie durchsuchten mehrere Räume und nahmen bei ihrer Flucht über den Einstiegsweg Bargeld und einen Laptop mit.

Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

