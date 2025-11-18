PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Bargeld bei Einbruch erbeutet - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Auf der Lindhorststraße kam es am Montag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr wuchteten bislang unbekannte Täter das Gartentor zum Grundstück des Wohnhauses auf, schlugen anschließend die Scheibe der Terassentür ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Sie durchsuchten mehrere Räume und nahmen bei ihrer Flucht über den Einstiegsweg Bargeld und einen Laptop mit.

Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

