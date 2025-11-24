Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf Feier in der Schützenhalle Velmede-Bestwig

Bestwig (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 02:15 Uhr im Rahmen einer Feier in der Schützenhalle Velmede-Bestwig zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen deutsch-türkischen Mann aus Bestwig und einem 27-jährigen deutschen Security-Mitarbeiter aus Meschede. Zunächst kam es zwischen dem 21-jährigen Mann und einer weiteren unbekannten Person zu einer verbalen Auseinandersetzung innerhalb der Schützenhalle. Durch die vor Ort eingesetzte Security wurden die beiden Männer getrennt und aus der Halle herausbegleitet. Der 21-jährige Bestwiger wies anschließend vor dem Halleneingang ein aggressives Verhalten gegenüber der Security auf. In der Folge griff er den 27-jährigen Sicherheitsmitarbeiter körperlich an, indem er ihm mehrfach mit der Faust in das Gesicht und gegen den Kopf schlug. Dieser reagierte auf den körperlichen Angriff mit dem Einsatz von Tierabwehrspray und setzte es gegen den Angreifer ein. Beide Männer wurden jeweils leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

