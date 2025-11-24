PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf Feier in der Schützenhalle Velmede-Bestwig

Bestwig (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 02:15 Uhr im Rahmen einer Feier in der Schützenhalle Velmede-Bestwig zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen deutsch-türkischen Mann aus Bestwig und einem 27-jährigen deutschen Security-Mitarbeiter aus Meschede. Zunächst kam es zwischen dem 21-jährigen Mann und einer weiteren unbekannten Person zu einer verbalen Auseinandersetzung innerhalb der Schützenhalle. Durch die vor Ort eingesetzte Security wurden die beiden Männer getrennt und aus der Halle herausbegleitet. Der 21-jährige Bestwiger wies anschließend vor dem Halleneingang ein aggressives Verhalten gegenüber der Security auf. In der Folge griff er den 27-jährigen Sicherheitsmitarbeiter körperlich an, indem er ihm mehrfach mit der Faust in das Gesicht und gegen den Kopf schlug. Dieser reagierte auf den körperlichen Angriff mit dem Einsatz von Tierabwehrspray und setzte es gegen den Angreifer ein. Beide Männer wurden jeweils leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 07:48

    POL-HSK: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Bad Fredeburg

    Schmallenberg (ots) - Im Zeitraum vom 21.11.2025 um 12:00 Uhr bis zum 23.11.2025 um 15:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße im Ohle ein. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Gebäude und öffneten gewaltsam die Eingangstür einer Wohnung im 2. Obergeschoss. Aus der Wohnung wurde ein Mobiltelefon entwendet. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 07:32

    POL-HSK: Fußgänger von Auto angefahren - Autofahrer flüchtet

    Schmallenberg (ots) - Am 20.11.2025 gegen 12:00 Uhr ging ein 21-jähriger Schmallenberger entlang der Bahnhofstraße in Schmallenberg spazieren. Aus der Straße In der Tränke beabsichtigte ein bislang unbekannter Autofahrer, in die Bahnhofstraße einzufahren. Nach Angaben des Fußgängers stieß das Auto dabei mit dem 21-Jährigen zusammen. Der Fußgänger habe dem Autofahrer danach mit lauter Stimme und Handzeichen zum ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 12:33

    POL-HSK: Nach Veranstaltung gestritten, dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen

    Arnsberg (ots) - Nach dem Besuch einer Veranstaltung in der Schützenhalle Arnsberg-Oeventrop gerieten zwei Personengruppen am frühen Sonntagmorgen im Bereich des Bahnübergangs der Kirchstraße aneinander. Zwei 22- und 24- Jahre alten männlichen Personen wurde mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht geschlagen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren