Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch und Vandalismus auf einem Deponiegelände

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 21.11.2025 um 17:00 Uhr bis zum 24.11.2025 um 06:50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt auf das umzäunte Gelände einer Deponie an der Grimmestraße in Arnsberg. Der oder die Täter brachen einen Bürocontainer auf und entwendeten u.a. Lebensmittel. Sie nahmen ein Baustellenradio mit und legten es an anderer Stelle auf dem Gelände ab. Die Verpackungen der Lebensmittel fanden sich zum Teil ebenfalls dort wieder. Außerdem schlugen sie an einer Baumaschine die Scheiben ein. Zusätzlich wurde festgestellt, dass ein Radlader unbefugt bewegt worden ist. Die Telemetrie-Daten des Fahrzeugs zeigen, dass der Radlader am Sonntag, den 23.11.2025, um 15:00 Uhr benutzt worden sein muss. Wahrscheinlich ist, dass auch die anderen Beschädigungen und der Einbruch um diese Zeit stattgefunden haben. Sicher ist, dass das Deponiegelände am 21.11.2025 um 17:00 Uhr unverändert war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
