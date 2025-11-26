PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in eine Buchhandlung im Steinweg

Brilon (ots)

Im Zeitraum vom 18.11.2025 um 17:00 Uhr bis zum 25.11.2025 um 16:10 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in eine Buchhandlung im Steinweg einzubrechen Der oder die Täter versuchten, das rückwärtige Fenster und die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Um an das Fenster zu gelangen, müssen sich die Täter im Hinterhof aufgehalten haben. Tür und Fenster hielten stand, es blieb beim Versuch. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

