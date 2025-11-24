Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: ROADPOL Truck & Bus - Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs - Eine kurze Bilanz

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm beteiligte sich in der vergangenen Woche erneut an der europaweiten Verkehrssicherheitsaktion ROADPOL "Truck & Bus". Ziel der Kontrollaktion war es, die Sicherheit im Schwerlast- und Personenverkehr zu erhöhen und Verstöße frühzeitig zu erkennen, bevor sie zu schweren Verkehrsunfällen führen können.

Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten 176 Fahrzeuge. Dabei wurden 78 Verstöße festgestellt. Bei den festgestellten Verstößen handelte es sich beispielsweise um:

* unsachgemäße oder unzureichende Ladungssicherung, * Verstöße gegen Gefahrgutvorschriften, * Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, * Geschwindigkeitsverstöße, * technische Mängel und Überladung.

Gerade im gewerblichen Güter- und Personenverkehr können Fehlverhalten und technische Mängel gravierende Folgen haben. Lastwagen und Busse gehören zu den größten und schwersten Fahrzeugen im Straßenverkehr - entsprechend schwerwiegend können Unfälle und deren Folgen sein. Die Verkehrssicherheitsaktionen dienen daher dem Schutz aller Verkehrsteilnehmenden und setzen zugleich ein klares Signal für mehr Verantwortungsbewusstsein im professionellen Transportwesen.

Die Polizei Hamm wird sich auch künftig an den Verkehrssicherheitsaktionen beteiligen, um die Sicherheit auf den Straßen für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu stärken. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell