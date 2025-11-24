Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Scheibe und Leichtbauwand eingeschlagen - diverse Zigarettenstangen gestohlen

Hamm-Heessen (ots)

Ein Lottogeschäft an der Münsterstraße war zwischen Samstag, 22. November, 22.15 Uhr, und Sonntag, 23. November, 12 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Der oder die Einbrecher verschafften sich zunächst durch das Beschädigen einer Glasscheibe Zugang zu den Räumlichkeiten eines Lebensmittelgeschäfts. Anschließend schlugen sie eine Leichtbauwand ein, um in das separate Lottogeschäft zu gelangen.

Nachdem die Unbekannten das Lottogeschäft durchsucht hatten, flüchteten sie mit diversen Zigarettenstangen als Diebesgut in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell