Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Seat beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Freitag, 21. November, zwischen 8 Uhr und 12.15 Uhr, einen geparkten Seat auf einem Parkplatz an der Barsener Straße.

Der graue Wagen wurde im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt - geschätzt liegt der Sachschaden bei mehr als 2.500 Euro.

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

