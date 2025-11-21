Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus an der Kamener Straße

Hamm-Pelkum (ots)

Eine Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kamener Straße war am Donnerstag, 20. November, zwischen 18.15 Uhr und 19.55 Uhr, das Ziel von Einbrechern.

Nachdem die unbekannten Täter die Balkontür aufhebelten, durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell