POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Verpuffung in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Am Donnerstag, 20. November, ist ein 23-jähriger Mann bei einer Verpuffung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Münsterstraße leicht verletzt worden.

Kurz nach 8 Uhr kam es zu der Verpuffung, durch deren Druckwelle sowohl das Balkonfenster als auch die Balkontür zerstört wurden. Der 23-jährige Bewohner, der sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Schlafzimmer aufhielt und durch den Knall geweckt wurde, brachte sich durch einen Sprung vom Balkon in den Innenhof des Mehrfamilienhauses in Sicherheit.

Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand in der Wohnung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weshalb es zu der Verpuffung gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Wohnung ist momentan nicht bewohnbar.

Der 23-Jährige, der sich bei seiner Rettung an herumliegenden Glasscherben an den Füßen verletzt hatte, wurde mit dem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

