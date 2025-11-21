Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Dooring-Unfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag, 20. November, auf der Alten Salzstraße gegen eine Autotür gekracht - leicht verletzt kam sie in ein Krankenhaus.

Die 69-Jährige war gegen 8.55 Uhr in Richtung Süden unterwegs, als eine 64-jährige Fahrerin eines SsangYong aus Bönen die Fahrertür öffnete um aus ihrem Wagen auszusteigen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß.

Sowohl am Fahrrad als auch am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro.

Aufgrund der Kollision stürzte die Hammerin und verletzte sich leicht. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

