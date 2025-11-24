PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 17. bis zum 23. November 2025

Hamm (ots)

In der Woche vom 17. bis zum 23. November gab es im Stadtgebiet zwei vollendete Einbruchsdelikte und einen Versuch. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor.

Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.

Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, für die Bürgerinnen und Bürger einen Termin über Mail an dirkkpo.hamm@polizei.nrw.de vereinbaren können. (ds)

