POL-HAM: Betrunkener verursacht mehrere Unfälle - und will Führerschein seines Bruders abgeben

Hamm-Mitte (ots)

Gleich mehrere Verkehrsunfälle hat ein betrunkener Mercedes-Fahrer am Freitag, 21. November, verursacht.

Der 30-Jährige war gegen 1.20 Uhr auf der Kleinen Alleestraße unterwegs, als ein Zeuge ihn aufgrund eines Zusammenstoßes mit einem Bordstein sowie seiner auffälligen Fahrweise bemerkte und die Polizei verständigte. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den Mann aus Bad Nenndorf mit seinem Fahrzeug an der Otto-Brenner-Straße antreffen.

Während der ersten Befragung stellten die Beamten schnell fest, dass der Mann alkoholisiert und augenscheinlich fahruntüchtig war. Aber nicht nur das: An dem Fahrzeug waren mehrere frische Unfallspuren vorhanden, die darauf schließen ließen, dass der Mercedes nicht nur mit einem Bordstein kollidiert war.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten insgesamt noch ein VW, ein Opel und ein Daimler an der Heinrich-Reinköster-Straße sowie ein VW an der Hohe Straße festgestellt werden, die ebenfalls durch Verkehrsunfälle beschädigt wurden und bei denen der 30-Jährige als Verursacher in Frage kommt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 30.000 Euro.

Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, musste er die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt Blutproben entnommen wurden.

Damit jedoch nicht genug: Auf die Aufforderung, seinen Führerschein auszuhändigen, da dieser sichergestellt werden würde, übergab der 30-Jährige den Führerschein seines Bruders. Dass es sich hierbei nicht um den tatsächlichen Führerschein des 30-Jährigen handelt, fiel den Beamten nicht nur wegen des abweichenden Namens in dem Dokument auf, sondern auch, weil diese auf Wunsch des Verkehrssünders in diesem Moment mit seinem Bruder telefonierten. Seinen eigenen Führerschein wollte der Mann den Polizisten jedoch nicht aushändigen. Er konnte bei einer anschließenden Personendurchsuchung aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den Mercedes-Fahrer wird nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in mehreren Fällen, Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss sowie Missbrauchs von Ausweispapieren ermittelt. (rv)

