Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Sundern-Hövel

Sundern (ots)

Einbrecher durch Überwachungskamera aufgezeichnet.

Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 16:47 Uhr bis 16:55 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Hülshof in Sundern-Hövel. Der Eigentümer des Hauses befand sich zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Über eine Handy-App, gekoppelt mit seinen auf dem Grundstück installierten Überwachungskameras, erhielt er eine Benachrichtigung. Darüber konnte er einsehen, wie zwei bislang unbekannte Täter sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafften. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die beiden unbekannten Täter Schubladen und Schränke in diversen Räumen durchwühlt haben. Anschließend flüchteten sie um 16:55 Uhr in unbekannte Richtung. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass etwas entwendet wurde. Anhand der Videoaufzeichnungen können die Einbrecher wie folgt beschrieben werden:

Täter A:

- Männlich

- Ca. 16- 20 Jahre alt

- Schwarze Winterjacke

- Jeanshose

- Schwarze Sneakers mit heller Sohle

Täter B:

- Männlich

- Ca. 16- 20 Jahre alt

- Trug möglicherweise eine Kappe

- Dunkle Jacke

- Jeanshose

- Weiße Sneakers

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell