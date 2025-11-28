PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Brilon

Brilon (ots)

Täter durch Hausbewohnerin vertrieben.

Am gestrigen Abend um 18:15 Uhr kam es in der Waldstraße in Brilon zu einem versuchten Einbruch. Zum Tatzeitpunkt befand sich die 81-jährige Hausbewohnerin in ihrem Schlafzimmer, um die Jalousien herunterzulassen. Dabei bemerkte sie eine Leiter in ihrem Garten - angelehnt an ihr Schlafzimmerfenster. Daneben stand ein bislang unbekannter Täter. Als die 81-jährige Frau aus Brilon ihn bemerkte, ergriff er unmittelbar die Flucht in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist lediglich bekannt, dass der unbekannte Täter helle Oberbekleidung trug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

