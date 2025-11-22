Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Schlagring im Hauptbahnhof Recklinghausen
Recklinghausen (ots)
Am 21. November kontrollierten Bundespolizisten am Recklinghäuser Hauptbahnhof einen Mann. Bei Ihm fanden sie anschließend einen verbotenen Gegenstand.
Gegen 15:15 Uhr überprüften die Beamten den 18-Jährigen. Sie fragten ihn, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände mitführe. Diese Frage bejahte der Deutsche, woraufhin ihn die Einsatzkräfte durchsuchten. Sie entdeckten dabei einen Schlagring, beschlagnahmten den verbotenen Gegenstand und belehrten den jungen Mann, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.
Anschließend durfte der Recklinghäuser seinen Weg fortsetzen und muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.
