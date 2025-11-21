Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundesweiter Vorlesetag - Kölner Blaulichtfamilie bringt Kinderaugen zum Leuchten

Köln (ots)

Bereits seit 2004 findet jedes Jahr am dritten Freitag im November der bundesweite Vorlesetag statt. Das Motto des diesjährigen Vorlesetages "Vorlesen spricht deine Sprache" macht deutlich, wie vielfältig Vorlesen ist und wie wichtig jede Stimme ist. Geschichten schaffen Verständnis, fördern den Austausch und stärken das Miteinander. Zudem legen sie den Grundstein für das Lesenlernen.

Dieses verbindende Element prägte auch den gemeinsamen Einsatz der Kölner Blaulichtbehörden.

Unter der gemeinsamen Organisation der Berufsfeuerwehr der Stadt Köln und der Bundespolizeiinspektion Köln besuchten Mitarbeitende, unterstützt von Einsatzkräften der Landespolizei sowie des Ordnungsamtes Köln, drei Kinderkliniken: die Kinderklinik in der Amsterdamer Straße, das Krankenhaus Porz am Rhein sowie die Kinderonkologie des Universitätsklinikums Köln. Dort lasen die Einsatzkräfte den zum Teil schwer erkrankten Kindern vor und sorgten für besondere Momente jenseits des Klinikalltags.

Michael Peter, Oberbrandrat der Feuerwehr Köln, beschreibt den Gedanken hinter der Aktion: "Für eine kurze Zeit Krankheit und Krankenhausalltag vergessen, das zu ermöglichen, ist ein großartiges Gefühl. Die Begeisterung, das Lächeln und das Interesse zu sehen, das macht stolz und zeigt einmal mehr, wie wichtig kleine Momente sind."

Auch die Polizei Köln unterstreicht ihre Verbundenheit mit der Stadt und ihren jüngsten Bürgerinnen und Bürgern. Der Leiter der Polizeiinspektion 2, Polizeioberrat Michael Brockmann betont: "Als Polizei Köln stehen wir nicht nur für Sicherheit, sondern auch für Menschlichkeit. Am Vorlesetag möchten wir den Kindern zeigen: Wir sind an ihrer Seite - mit Zeit, Wärme und echten Geschichten. Dieser Tag berührt uns jedes Jahr tief und erinnert uns daran, warum wir für die Menschen in Köln da sind".

Die Wirkung des Besuchs war nicht nur für die Kinder spürbar. Auch für die Einsatzkräfte selbst bot der Tag eindrucksvolle Begegnungen. Polizeioberrat Robert Liebe, stellvertretender Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Köln, sagte dazu: "Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Hingabe die Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte ihre Arbeit bewältigen. Wir freuen uns besonders für die Kinder, dass wir etwas Abwechslung in den Klinikalltag bringen und somit für fröhliche Gesichter sorgen konnten."

Zum Abschluss erhielten die jungen Patientinnen und Patienten kleine Gastgeschenke und die Stationen neue Bücher, die künftig weiteren Kindern eine Freude bereiten sollen. Auch für die Vertreter der anderen beteiligten Behörden war der Einsatz ein wertvolles Erlebnis.

Der Leiter des Ordnungsamtes Köln, Dirk Käsbach, fasst den Tag so zusammen: "Wir freuen uns, dass wir am bundesweiten Vorlesetag teilnehmen durften und haben sehr viel aus den Begegnungen mitgenommen. Eine sehr gelungene Aktion - wir kommen gern wieder."

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin