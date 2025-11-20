PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Die Bundespolizei vollstreckte Haftbefehle.

Dortmund (ots)

Am 19. November kontrollierten Bundespolizisten Personen im Dortmunder Hauptbahnhof. Dabei stellten sie unter anderem zwei Haftbefehle fest. Gegen 12:45 Uhr überprüften die Einsatzkräfte einen afghanischen Staatsbürger. Eine Abfrage seiner Daten ergab, dass er zur Festnahme ausgeschrieben ist. Das Amtsgericht Dortmund hatte gegen den 28-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erlassen. Die Polizisten nahmen den Wohnungslosen fest und brachten ihn zur Wache. Dort wurde seine Identität mittels eines Fingerabdruckscans zweifelsfrei festgestellt. Dabei stellten die Beamten auch den unerlaubten Aufenthalt des Afghanen fest und hielten Rücksprache mit der Ausländerbehörde. Während der Verbringung zum Amtsgericht informierte der zuständige Richter die Beamten über die Aussetzung des Haftbefehls unter Anwendung von Auflagen. Diese Auflagen eröffneten die Einsatzkräfte dem Verurteilten und entließen ihn mit der schriftlichen Aufforderung, sich zu der Ausländerbehörde zu begeben. Wenige Stunden später, gegen 19:00 Uhr, stellten Bundespolizisten einen deutsch-marokkanischen Staatsangehörigen fest. Da er keine Ausweisdokumente bei sich führte, begleitete er die Streife zur nahegelegenen Wache. Dort stellten die Einsatzkräfte seine Identität mittels eines Fingerabdruckscans zweifelsfrei fest. Dabei stellten die Polizisten eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Dortmund fest. Die Behörde ließ aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Dortmund nach dem wohnungslosen Mann suchen. Das Gericht hatte den 46-Jährigen im September zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten verurteilt. Die Polizisten nahmen den Verurteilten fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

