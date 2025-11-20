Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mehrfachtäter wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls fest

Aachen - Koblenz - Ansbach - Nürnberg-Fürth (ots)

Im Rahmen der wieder eingeführten Grenzkontrollen hat die Bundespolizei gestern Abend an der BAB 44, Rastplatz Königsberg, einen 52-jährigen Rumänen festgenommen. Er war zuvor noch mit 2 weiteren Personen in einem PKW aus Belgien eingereist.

Bei der polizeilichen Überprüfung der Identitätsdokumente stellte man fest, dass der 52-Jährige wegen verschiedener Diebstahlsdelikte bereits polizeilich bekannt war.

Darunter war auch ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Auch bestanden noch zwei weitere Ausschreibungen zu Aufenthaltsermittlungen in Strafsachen wegen gleicher Straftaten von den Staatsanwaltschaften in Ansbach und Nürnberg-Fürth.

Er wurde festgenommen und in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

Heute wird er dem Haftrichter wegen Bestätigung des Untersuchungshaftbefehls vorgeführt.

Ihm droht bei einer Verurteilung eine empfindliche Haftstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell