Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dieb attackiert Ladendetektiv - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Am 18. November erhielt die Bundespolizei Dortmund die Meldung über einen Diebstahl in einem Drogeriemarkt. Als die Polizisten eintrafen, griff der Verdächtige einen Mitarbeiter an und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen 21:40 Uhr eilte eine Streife zu einem Geschäft im Dortmunder Hauptbahnhof, da zuvor ein Diebstahl gemeldet worden war. Als die Beamten eintrafen, sahen sie, wie ein Mann einem Zeugen mit der Faust in den Rücken schlug. Die Uniformierten brachten den Aggressor sofort zu Boden und fixierten ihn mit Handfesseln. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der polnische Staatsbürger nicht. Auch Angaben zu seinen Personalien verweigerte er. Die Einsatzkräfte brachten ihn zur Feststellung seiner Identität auf die Wache. Auf dem Weg dorthin leistete der 45-Jährige weiterhin Widerstand. In den Diensträumen beruhigte sich der Wohnungslose. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,5 Promille. Da er eine angebotene ärztliche Hilfe ablehnte und keine Ausfallerscheinungen erkennbar waren, entließen die Polizisten den Beschuldigten mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell