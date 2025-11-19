PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit gefälschtem Ausweis ausgewiesen - Bundespolizei ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Am 18. November kontrollierten Beamte am Hauptbahnhof Gelsenkirchen einen polnischen Staatsangehörigen. Die Uniformierten betrachteten die ausgehändigte Identitätskarte schließlich genauer.

Gegen 18 Uhr zeigte der 33-Jährige den Bundespolizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof seine polnische ID-Karte vor. Bei einem Blick auf das Dokument fielen den geschulten Einsatzkräften Unstimmigkeiten auf, die den Verdacht einer Fälschung erweckten.

In der nahegelegenen Bundespolizeiwache kontaktierten die Beamten zudem die polnischen Behörden. Diese bestätigten, dass das Dokument nicht echt ist.

Die Bundespolizisten beschlagnahmten das gefälschte Dokument und belehrten den Gelsenkirchener, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.

Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Mann seinen Weg fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren