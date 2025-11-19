Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Mit gefälschtem Ausweis ausgewiesen - Bundespolizei ermittelt
Gelsenkirchen (ots)
Am 18. November kontrollierten Beamte am Hauptbahnhof Gelsenkirchen einen polnischen Staatsangehörigen. Die Uniformierten betrachteten die ausgehändigte Identitätskarte schließlich genauer.
Gegen 18 Uhr zeigte der 33-Jährige den Bundespolizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof seine polnische ID-Karte vor. Bei einem Blick auf das Dokument fielen den geschulten Einsatzkräften Unstimmigkeiten auf, die den Verdacht einer Fälschung erweckten.
In der nahegelegenen Bundespolizeiwache kontaktierten die Beamten zudem die polnischen Behörden. Diese bestätigten, dass das Dokument nicht echt ist.
Die Bundespolizisten beschlagnahmten das gefälschte Dokument und belehrten den Gelsenkirchener, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.
Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Mann seinen Weg fortsetzen.
