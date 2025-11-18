Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt in Dortmund, Essen und Bochum zahlreiche gefährliche Gegenstände sicher

Dortmund, Essen, Bochum (ots)

Im Rahmen des bundesweiten Schwerpunkteinsatzes vom 14. bis 16. November 2025 stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Dortmund bei verstärkten Kontrollen in den Hauptbahnhöfen Dortmund, Essen und Bochum mehrere Verstöße gegen die geltende Allgemeinverfügung fest. Die betroffenen Gegenstände wurden beschlagnahmt bzw. sichergestellt.

Dortmund

Im Dortmunder Hauptbahnhof kontrollierten Bundespolizisten zwei Jugendliche. Bei einer 13-Jährigen fanden die Beamten eine Anscheinswaffe sowie Rasierklingen. Ihre 16-jährige Begleiterin führte eine Softair-Pistole, ein Cuttermesser und ebenfalls Rasierklingen mit sich. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte im Dortmunder Hauptbahnhof insgesamt zwölf Messer, sechs Tierabwehrsprays, einen Schlagring sowie einen Schlagstock sicher.

Essen

Im Essener Hauptbahnhof wurde ein 18-jähriger Deutscher kontrolliert, der ein Messer in seiner Bauchtasche mitführte. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem Schlagschutzhandschuhe, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte in Essen zwölf Messer und drei Tierabwehrsprays sicher.

Bochum

Im Bochumer Hauptbahnhof beschlagnahmten Bundespolizisten vier Messer sowie drei Tierabwehrsprays.

Gesamtbilanz

Die Sicherstellungen der Bundespolizeiinspektion Dortmund im Zeitraum der Schwerpunktmaßnahme im Überblick: 28 Messer 12 Tierabwehrsprays 1 Anscheinswaffe 1 Softairwaffe 1 Schlagstock 2 Rasierklingen 1 Schlagring

Die Pressemitteilung des Bundespolizeipräsidiums zum bundesweiten Gesamteinsatz finden Sie unter folgendem Link:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6160446

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell