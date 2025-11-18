Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt in Dortmund, Essen und Bochum zahlreiche gefährliche Gegenstände sicher
Dortmund, Essen, Bochum (ots)
Im Rahmen des bundesweiten Schwerpunkteinsatzes vom 14. bis 16. November 2025 stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Dortmund bei verstärkten Kontrollen in den Hauptbahnhöfen Dortmund, Essen und Bochum mehrere Verstöße gegen die geltende Allgemeinverfügung fest. Die betroffenen Gegenstände wurden beschlagnahmt bzw. sichergestellt.
Dortmund
Im Dortmunder Hauptbahnhof kontrollierten Bundespolizisten zwei Jugendliche. Bei einer 13-Jährigen fanden die Beamten eine Anscheinswaffe sowie Rasierklingen. Ihre 16-jährige Begleiterin führte eine Softair-Pistole, ein Cuttermesser und ebenfalls Rasierklingen mit sich. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte im Dortmunder Hauptbahnhof insgesamt zwölf Messer, sechs Tierabwehrsprays, einen Schlagring sowie einen Schlagstock sicher.
Essen
Im Essener Hauptbahnhof wurde ein 18-jähriger Deutscher kontrolliert, der ein Messer in seiner Bauchtasche mitführte. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem Schlagschutzhandschuhe, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte in Essen zwölf Messer und drei Tierabwehrsprays sicher.
Bochum
Im Bochumer Hauptbahnhof beschlagnahmten Bundespolizisten vier Messer sowie drei Tierabwehrsprays.
Gesamtbilanz
Die Sicherstellungen der Bundespolizeiinspektion Dortmund im Zeitraum der Schwerpunktmaßnahme im Überblick: 28 Messer 12 Tierabwehrsprays 1 Anscheinswaffe 1 Softairwaffe 1 Schlagstock 2 Rasierklingen 1 Schlagring
